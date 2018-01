Les sanctions contre l'usage du téléphone au volant seront bientôt beaucoup plus sévères. L'automobiliste pris en flagrant délit et auteur d'une autre infraction risque le retrait de permis de conduire immédiat. Mais téléphoner en conduisant, est-ce vraiment dangereux ? Voici trois idées reçues.

Dijon, France

Les nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité routière viennent d'être dévoilées par le Premier Ministre, Edouard Philippe. Parmi ces mesures présentées le 9 janvier, il y a le retrait de permis pour les automobilistes qui commettront une infraction en téléphonant au volant, ce que le chef du gouvernement appelle "la double infraction". Téléphoner au volant, est-ce si dangereux que cela ? pour le savoir, Stéphane Parry, a soumis trois idées reçues à Philippe Munier, le coordinateur sécurité routière en Côte-d'Or.

Téléphoner au volant, ce n'est pas plus dangereux que de parler à un passager ?

"C'est complètement faux ! Parler à un passager ne demande pas forcément la même attention que de parler au téléphone et le passager est avec vous dans la voiture. S'il voit un danger ou s'il voit que vous avez besoin de vous concentrer sur la conduite, il peut vous alerter ou arrêter de discuter avec vous, alors que votre interlocuteur au téléphone ne voit pas du tout l'environnement dans lequel vous êtes !"

Aggraver les sanctions contre l'usage du téléphone au volant ne servira qu'à remplir les caisses de l'Etat ?

"C'est complètement faux. On s'oriente vers une rétention du permis, donc pas forcément vers le renforcement d'une sanction financière ou d'un retrait de points, c'est la loi qui le dira. Aujourd'hui, les chiffres montrent que le téléphone est responsable de certains accidents mortels et qu'aujourd'hui, si on veut faire diminuer le nombre de tués, il faut s'attaquer à toutes les causes des accidents mortels, dont le téléphone !"

Le bluetooth est moins dangereux que le téléphone au volant ?

"C'est vrai, dans le sens où le bluetooth est un dispositif qui est intégré au véhicule et qui permet de converser avec un interlocuteur, tout en essayant de rester concentré sur la conduite. Quand on parle sans bluetooth à un interlocuteur, on va tenir son téléphone à la main ou on va le poser sur ses genoux, et l'attention va forcément être attirée par le téléphone. Avec le bluetooth, vous pouvez toujours tenir le volant à deux mains et continuer à parler. Il reste lui toujours autoriser par les autorités."