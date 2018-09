Nantes, France

En prévision de l’ouverture à l’automne 2019 du futur Jardin Extraordinaire, trois chantiers sont en cours à proximité du Musée Jules Verne : sur la rue Lehuédé, l’avenue de Lusançay, et la rue de l’Hermitage.

La rue de l'Hermitage est gravie chaque année par près de 500 000 visiteurs venus s’installer sur l’esplanade Jean Bruneau et profiter de la vue sur la Loire. Sa réfection a pour objectif d’améliorer le confort des piétons. Cette rue est désormais fermée à la circulation jusqu’à la fin du chantier, elle reste ouverte aux piétons, cyclistes et riverains. Les automobilistes sont déviés par la rue du Roi Baco ou par les boulevards Saint-Aignan et Salvador Allende.

