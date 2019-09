Le lancement du trambus est une réussite en Pays Basque

Pays Basque, France

Damien Duhamel directeur du syndicat des mobilités était l'invité de France Bleu Pays Basque où il est arrivé en trambus "pour le tester", parce que la réussite était indispensable. "C'était important d réussir cette rentrée" avoue-t-il. L'ambition du syndicat, c'est de mettre un à deux millions de voyageurs supplémentaires sur le réseau d'ici à septembre 2020. Aujourd'hui, l'ensemble du réseau transporte 9 millions de personnes à peine. Si le premier jour s'est passé sans couac, les responsables n'écartent pas la possibilité de procéder à des ajustements sur certaines lignes.

Damien Duhamel directeur du syndicat des mobilités © Radio France - bixente vrignon

La convivialité avec les cyclistes

"Nous rencontrons régulièrement les associations de cyclistes" affirme Damien Duhamel, sachant que les deux roues sont les plus revendicatifs sur l'aménagement du réseau. Face aux libertés prises sur les nouvelles voies, il souligne que "ça n'est pas interdit de rouler" dessus, mais "ça n'est pas non plus autorisé". Comprenez, ça le sera sous peu, quand chaque ville prendra des arrêtés, même si on l'admet "il faut offrir des "continuités cyclables" et il reste encore quelques points noirs à régler". Le futur règlement pour les vélos, trottinettes et autres scooters sera le même: "cohérence c'est le maître mot".

Txik Txak ça concerne tout le Pays Basque

Txik TRxak sera finalement un bouquet de service, il regroupera tous les réseaux de bus et de cars, les navettes fluviales, les trains et le vélo. Il a déjà permis d'ouvrir de nouvelles lignes comme à Iholdy et de renforcer les fréquences de passage. Le syndicat des mobilités est attendu au tournant, parce qu'aujourd'hui en Pays Basque à peine 4% des déplacements se font en bus, c'est un des taux les plus bas en France. L'objectif avoue Damien Duhamel, "c'est de rattraper de ce retard, il faut arriver à 15% des déplacements en bus".