Le Libournais va se doter de bus pour venir vous vacciner à domicile

Dans le Libournais, des bus pourraient bien venir dans les zones rurales pour vacciner les seniors contre la Covid-19. À l'initiative de ce projet, Philippe Buisson, le Président de la communauté d'agglomération du Libournais, table sur une mise en place du projet d'ici le courant du mois de février, "dans la première quinzaine au mieux et la deuxième au pire", précise-t-il. Il espère deux à trois bus qui se rendront dans les "zones rurales comme par exemple à Lapouyade, Tizac-de-Lapouyade ou encore Maransin". Il faudra également attendre que les vaccins d'AstraZeneca soient validés en France car ceux de Pfizer ne peuvent pas être transportés.

Pour gagner la bataille vaccinale, il faut qu'on innove - Philippe Buisson, Président de la communauté d'agglomération du Libournais

L'objectif de cette initiative est d'aller "sur les places de villages, les hameaux qui sont les plus éloignés des centres de vaccination pour accélérer et amplifier le mouvement", détaille Philippe Buisson. Pour se faire vacciner, il faudra prendre rendez-vous et se rendre au bus qui sera sur la place du village. Celui qui est aussi maire de Libourne assume cette invention : "Pour gagner la bataille vaccinale, il faut qu'on innove."

Un projet à plusieurs dizaines de milliers d'euros

La Cali, qui finance le projet, discute avec actuellement avec Transdev, l'opérateur qui gère les bus de la Cali, pour mettre cela en place. D'ici fin février, Philippe Buisson veut deux à trois bus qui sillonnent le Libournais. Pour le moment, on ne connaît pas encore le coût exact de l'opération pour la Cali, mais Philippe Buisson parle de dizaines de milliers d'euros.