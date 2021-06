Le LIEN, contournement nord de Montpellier, infrastructure indispensable ou projet du passé ?

Le LIEN, la Liaison Intercantonale d'Évitement du Nord, fait partie des enjeux routiers du département en général et de la métropole de Montpellier en particulier. Cette deux fois deux voies permet, chaque jour, à des milliers d'automobilistes et de chauffeurs poids lourds de relier Castries à Saint Gély du Fesc sans traverser le centre des communes.

Un dernier tronçon entre Saint-Gély-du-Fesc et Bel Air en 2025

Un dernier tronçon de 7,8 kms doit être construite à l'horizon 2025 entre Saint-Gély-du-Fesc et le hameau de Bel Air, le LIEN permettra alors de relier l'A9 à l'A750 en passant par le nord. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord sur cette dernière portion de route à commencer par le maire de Grabels, René Revol, "cette route passe à 90 % sur la commune, on a quand même notre mot à dire". A l'inverse, les maires de Saint-Gély-du Fesc et de Combaillaux, y sont favorables. Pour Daniel Floutard maire de Combaillaux, "on a déjà trop attendu pour cette infrastructure, on a en parle depuis 1984, si on veut désengorger les communes du nord de Montpellier et les entrées de Montpellier, il faut terminer ce contournement".

On ne peut pas supprimer la voiture du jour au lendemain - Daniel Floutard, maire de Combaillaux

Deux visions de la place de la voiture dans nos déplacements quotidiens s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui considèrent, comme Daniel Floutard, maire de Combaillaux "qu'on ne peut pas supprimer la voiture du jour au lendemain. Peut-être que dans 10, 20 ou 30 ans, il y aura moins de voiture mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de trafic de voitures ou de poids lourds qui ne peuvent pas être remplacé par autre chose. Donc, il faut bien canaliser quelque part la circulation".

L'ancien modèle avec deux voitures par foyer, ça finit en thrombose - René Revol, maire de Grabels

En face, René Révol, maire de Grabels, estime qu'il faut tout faire pour réduire l'utilisation des véhicules personnels pour les déplacements professionnels, "il faut arrêter le modèle de l'extension routier à l'infini. Si on ne le fait pas, on va basculer dans un autre monde sur le plan climatique. Donc, il faut arrêter l'imperméabilisation des sols, concevoir à nouveau la ville sur elle-même d'une manière plus vivable, avec notamment des îlots de fraîcheur et remplacer le maximum de voitures par des transports alternatifs. L'ancien modèle où il y a deux voitures par foyer, puis trois, puis quatre lorsqu'il y a des enfants, seuls dans les voitures, ça finit en thrombose, et on ne le supporte plus. donc, le LIEN est un projet du passé et c'est ridicule de mettre autant d'argent là-dessus".

Le collectif Oulala, installé, comme la ZAD, sur le tracé de la future route au bord de la 102 entre Saint Gély-du-Fesc, Combaillaux et Grabels au bord de la 102 ne veut pas de cette route. Il a choisi de réaliser une exposition artistique sur ce lieu pour sensibiliser le public et expliquer pourquoi il s'oppose à ce dernier tronçon.

Des milliers d'automobilistes chaque jour dans les bouchons

Reste que chaque jour, des milliers d'automobilistes passent par les petites routes départementales ou communales pour aller au travail. L'un des points chauds chaque matin et chaque soir, c'est le pont qui enjambe la mosson à Grabels. Un pont qui a la particularité d'avoir une seule voie, avec une circulation alternée. Autant dire que le trafic est très ralenti à cet endroit là, surtout entre 8 heures et 9 heures. Les automobilistes viennent de Juvignac, Montarnaud, Soubès, Clermont-l'Hérault entre autres et vont travailler à Montpellier, au nord de la ville essentiellement, dans le quartier des hôpitaux, du plan des 4 seigneurs. Ils passent par là mais, "c'est l'enfer, on peut perdre facilement 20 minutes juste pour traverser le pont". Beaucoup sont seuls dans leur voiture, très peu roulent en deux roues, "Moi je suis pour le LIEN, dit Brigitte, je suis obligée de partir avant 7 heures pour ne pas avoir trop de bouchon". Bruno lui vient de Soubès, "je sais il faudrait que je vienne à moto pour moins galérer mais mon chien (qui est sur le siège passager) n'aime pas ça et l'hiver, il fait trop froid".

