Le livre qui accuse, "NDDL, autopsie d'un déni démocratique"

Nantes, France

Pres d'un an et demi après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en Loire- Atlantique, Marc Bouchery, ex-directeur du Syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, et Frédéric Beniada, journaliste à France Info publient un livre documenté qui décrit les dessous de la décision annoncée par l'Etat, le 17 janvier 2018. Avec ce livre "Notre-Dame-des-Landes, autopsie d'un déni démocratique", Marc Bouchery, partisan du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, explique avoir été "choqué non pas par la décision du gouvernement mais par la méthode et l'argumentation, en faisant croire que le scénario du réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique n'avait jamais été étudié alors qu'il y beaucoup d études sur ce sujet".

"Une stragégie du gouvernement"

Pour l'ancien directeur du Syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, c'était "une stratégie bien élaborée du gouvernement". Rendez-vous secret, rapport caché, dans ce livre très documenté, les auteurs dénoncent le fait que "des études ont été minimisées, sur les questions de l'urbanisme et de l'environnement". "Mon sentiment est que la décision d'Emmanuel Macron était prise bien en amont de la médiation", explique Marc Bouchery. "Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, autopsie d'un déni démocratique" est publié aux éditions libranova.com