Bretagne, France

Routiers, touristes et habitants du quartier : chez Solange et Michel tout le monde se croise. "On voit sans cesse de nouvelles têtes, on ne connaît pas la routine", note la patronne. Chaque jour le menu est différent, avec entrée plat et dessert pour 13 euros. "Tous les midis, c'est complet. On a un peu moins de monde l'été", confie Marie qui travaille en salle.

Les gens n'ont plus le temps de s'arrêter

Pourtant, se poser une heure pour déjeuner, c'est devenu moins courant qu'avant. Derrière le comptoir, Michel secoue la tête. "Les gens n'ont plus le temps de s'arrêter. C'est dingue !" Parfois les routiers commandent un sandwich plutôt qu'un plat, et repartent aussitôt. "On s'adapte", lâche Marie entre deux services.

Convivialité

Peu avant midi, les clients sont déjà nombreux à s'installer en salle. Ludo est un habitué des lieux, lui aussi fait beaucoup de route alors forcément, il apprécie de pouvoir s'arrêter un peu. "Il faut prendre le temps ! On se retrouve et on discute... Aujourd'hui les gens sont devenus trop pressés."