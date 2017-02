La bonne santé de l'aéroport de Lyon St Exupéry

Invité du 7h45 sur France Bleu Isère, Philippe Bernand, le président du directoire des aéroports de Lyon, est revenu sur l’année exceptionnelle que fut 2016 pour l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Il a également annoncé la fin des travaux du nouveau terminal T3 qui ouvrira dans les prochains mois.

2016 restera marquée comme l'année de tous les records pour l'aéroport de Lyon st Exupéry. Une croissance de 10% du nombre total de passagers, plus de 9 millions de voyageurs accueillis dans l'année. Des bons chiffres largement dus au développement des compagnies low cost (+24 % de trafic en un an). D'ailleurs, bonne nouvelle pour les clients, le T3 actuellement en travaux sera totalement ouvert dans l'année et dès le mois d'avril, les passagers accéderont à la plateforme d'embarquement par un chemin direct et non plus en parcourant des centaines de mètres dans un dédale de couloirs dans des bâtiments pré-fabriqués.

Autre succès de l'année 2016, le lancement en juin dernier par Air Canada d'une liaison directe pour Montréal avec des correspondances vers les Etats Unis. "Le trafic est conforme aux attentes de la compagnie. La liaison est donc confirmée pour 2017" annonce Philippe Bernand. Le succès de l'aéroport est d'ailleurs essentiellement celui des vols internationaux même si les transversales vers Nantes, Bordeaux ou Toulouse fonctionnent bien.