37% des ralentisseurs seraient non-conformes à la réglementation d'après le magazine Auto Plus.

Les motifs de non-conformité sont nombreux : ralentisseurs trop hauts, pente trop raide, absence de signalisation, positionnement près d'un virage ou trop rapproché d'autres ralentisseurs.

Plusieurs ralentisseurs situés à Baillargues (Hérault) sont dénoncés par la Fédération des motards en colère pour leur hauteur et leur emplacement, qui les rendraient dangereux.

Privilégier la sécurité

"Je préfère avoir des ralentisseurs qui ne sont peut-être pas conformes, mais qui occasionnent un dégât mécanique sur une voiture qui l'a pris à 60 km/h, plutôt qu'un ralentisseur conforme qui a permis à une voiture de passer à 40 km/h de renverser un enfant", se défend Jean-Luc Meissonnier, le maire de Baillargues.

"C'est le seul moyen de vraiment faire ralentir la vitesse."

Une dizaine de ralentisseurs jalonnent le centre-ville de la commune. Le maire explique leur installation par l'importance du passage des voitures qui se dirigent vers l'autoroute en passant par la ville. "Le jour où la déviation de la Nationale 113 sera effective, on n'aura plus besoin d'autant de dos-d'ânes dans Baillargues", précise-t-il.

Des habitants dubitatifs

Les habitants ne sont pas surpris d'apprendre que certains ralentisseurs ne sont pas conformes. "Je suis très très prudent quand je traverse la ville. Les ralentisseurs abîment les voitures, les amortisseurs, même si on roule très doucement", explique un habitant.

"Je viens d'avoir une petite fille, j'ai bien cru que j'allais accoucher avant l'heure, s'amuse une jeune mère de famille. Les dos-d'âne sont très très hauts et de travers. On les passe en première pour éviter de casser la voiture."

Différents types de ralentisseurs

Il existe en réalité différents types de ralentisseurs soumis à une réglementation plus ou moins stricte. L'emplacement, la taille, la forme, le revêtement et la signalisation des ralentisseurs type dos-d'ânes et trapèzes sont très encadrés : pas plus de 10 cm de hauteur, signalisation avancée, éloignés des virages et interdits sur les routes inclinées ou empruntées par des transports publics.

Les plateaux et coussins, qui sont principalement installés dans les petites communes, n'obéissent eux qu'à des recommandations. Ce sont surtout ces types de ralentisseurs qui sont pointés du doigt par Auto Plus, car les maires ne respectent pas toujours les préconisations.

