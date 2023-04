Le maire de Banyuls-sur-Mer reproche à la SNCF de supprimer des TER chaque jour

Dans une lettre adressée au directeur de la SNCF en Occitanie, le maire de Banyuls-sur-Mer, Jean-Michel Solé, se demande si la côte rocheuse n'est pas la grande "oubliée" du réseau ferroviaire. Depuis plus de deux mois, selon lui, des TER sont supprimés quotidiennement sur la ligne Perpignan-Cerbère. "Résultat, les enfants de Banyuls qui sont scolarisés à Perpignan n'ont pas de train pour s'y rendre", regrette le maire sur France Bleu Roussillon ce jeudi. "Normalement, il doit y avoir environ trois ou quatre trains régionaux le matin et le soir. En ce moment, quand ça va bien, c'est plutôt un train le matin vers 6h et un autre le soir."

Parfois, les trains supprimés sont remplacés par des cars, mais pas systématiquement. "C'est aussi un handicap pour les salariés qui vont travailler à Perpignan, ou pour ceux qui viennent à Banyuls, au laboratoire Arago ou dans les maisons de retraite, par exemple", explique le maire.

"C'était déjà arrivé il y a trois ans"

Jean-Michel Solé s'insurge contre ces suppressions "sans concertation" et qui se répètent. "Ça n'a pas de lien avec la mobilisation contre la réforme des retraites . Certains agents SNCF, avec lesquels je suis en contact, me le disent."

"Nous avons connu la même situation il y a trois ans environ. À l'époque, nous avions sollicité la SNCF et ça avait bougé." Pour l'heure, ni le maire de Banyuls ni France Bleu Roussillon n'ont reçu de réponse de la SNCF.

La réponse de la SNCF

La SNCF n'a pas souhaité répondre au micro de France Bleu Roussillon mais assure que c'est "uniquement le mouvement social contre les retraites qui impacte la ligne" depuis le 19 janvier. Les perturbations rencontrées sur l'axe Perpignan-Cerbère sont liées au "plan transport adapté" de la compagnie. Un plan qui évolue chaque jour en fonction de la mobilisation des grévistes et qui rend le service train très aléatoire et souvent compensé par des bus Lio. La communication régionale de la SNCF précise qu'une première réunion a eu lieu ce mercredi avec le maire de Banyuls-sur-Mer et que "les services vont étudier ses demandes".