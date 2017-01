Le maire de Brest hausse le ton après la nouvelle panne du téléphérique !

La blague a assez duré à Brest, après la nouvelle panne du téléphérique pour une durée indéterminée à cause d'un problème informatique. Une situation qui "agace" François Cuillandre, le maire de la ville. Il s'exprime publiquement sur le sujet pour la première fois sur France Bleu Breizh Izel.

La cacophonie autour du téléphérique de Brest est en train de sérieusement lasser les Brestois. Après cinq semaines de panne, le service avait repris jeudi 5 janvier, juste avant l'ouverture de la médiathèque des Capucins. Mais le téléphérique n'a pas tenu le choc. Le voilà à nouveau à l'arrêt, pour une durée indéterminée, à cause d'un problème de batterie.

Interrogé au micro de France Bleu Breizh Izel, François Cuillandre "s'agace" de la situation. Le maire de Brest a accepté d'aborder les problèmes du téléphérique pour la première fois.

On me parle d'une panne information, ça fait effectivement beaucoup. La situation m'agace, ça commence à bien faire ! J'attends que le constructeur et l'exploitant du téléphérique se mettent vraiment autour de la table pour trouver une solution", François Cuillandre, maire de Brest