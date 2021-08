Dol-de-Bretagne : ils débloquent illégalement une route, le maire porte plainte

Tracteur et pelles en main, des riverains de Dol-de-Bretagne ont enlevé la butte de terre qui empêche les voitures de circuler sur la D795, samedi 31 juillet. Le maire de Dol-de-Bretagne porte plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui" ce mardi 3 août contre cette opération. Il a demandé aux services techniques de la ville de remettre en place le monticule d'un peu plus d'un mètre de haut.

Une butte de terre de plus d'un mètre de haut et quatre panneaux empêchent l'accès à la D795. © Radio France - Lucie Amadieu

"Je suis étonné par la méthode. Depuis le mois d'avril nous avons ouvert une consultation sur le thème de la mobilité et des déplacements. Nous avons recueilli 517 contributions et aucune n'évoque ce sujet", lance Denis Rapinel, le maire de Dol-de-Bretagne. Les opposants ont pourtant de nombreux reproches à faire suite à la fermeture de la D795, fin 2018. Une déviation a été mise en place en parallèle de l'ancienne route pour diminuer le trafic automobile devant les habitations. Une quinzaine de riverains et d'agriculteurs protestent. "On doit faire plus de deux kilomètres de détour pour atteindre le centre-ville de Dol", lance Gérard, un riverain.

Je trouve un peu cavalier d'imposer sa vision des choses par une action illégale - Denis Rapinel, le maire de Dol-de-Bretagne

Selon les habitants, après la fermeture de la D 795, le trafic routier aurait augmenté sur les axes secondaires. Bertrand craint qu'un accident survienne un jour. "Tout le monde prend les petites routes, mais elles ne sont pas adaptées et en moins bon état que la D795. Je fais beaucoup de vélo, quand je croise des voitures et des gros camions qui roulent vite, je ne suis pas rassuré."

Le maire de Dol-de-Bretagne, Denis Rapinel, concède qu'il peut y avoir une augmentation du trafic sur d'autres axes. Il s'interroge : "est-ce qu'ils ont pris contact avec le Département pour faire part de leur constat ? De manière à peut-être mettre en place des réductions de vitesse à certains passages ou empêcher la circulation à certains poids lourds. Est-ce que ces démarches ont été réalisées ? Si ce n'est pas le cas, je les encourage à le faire. Par ailleurs, je trouve un peu cavalier d'imposer sa vision des choses par une action illégale."

Des travaux ont été réalisés sur la portion fermée à la circulation de la D795. © Radio France - Lucie Amadieu

Des travaux de réaménagement.... sur une route inutilisée

Il y a deux semaines, une nouvelle couche de bitume et des gravillons ont été déposés sur la route fermée. Une aberration pour Mickaël Romé, un agriculteur biologique. "Il n'y a pas d'argent pour refaire les petites routes autour qui sont complètement délabrées. À côté de cela, on refait la route qui ne sert pas ! Il faut qu'on nous explique pourquoi !"

Denis Rapinel avance une explication. "Lorsqu'une route est déclassée, c'est-à-dire qu'une départementale devient une route communale, il y a une règle qui s'impose partout en France : la collectivité qui se décharge de cette route doit la remettre en état de manière à ce que la collectivité qui la récupère n'ait pas besoin de réaliser de gros entretiens pour les dix prochaines années. Ce n'est ni de la provocation, ni une mauvaise gestion de l'argent public, c'est la règle."