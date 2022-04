Le maire de Fromentières interdit la circulation dans le centre-bourg aux non-riverains

C'est un arrêté peu commun pris par Christian Livenais, le maire de Fromentières : il a interdit la circulation dans le centre-bourg à tous les véhicules... sauf les riverains ! Depuis le début des travaux sur la RN 162, fermée dans les deux sens de circulation entre Villiers-Charlemagne et Fromentières, les voitures mais aussi les poids lourds veulent rejoindre la voix communale qui est parallèle à la nationale. Un vrai problème pour Monsieur le maire, qui constate la formation de trous sur la chaussée et la dégradation des bas-côtés.

Des dégâts importants

"On a observé un transfert du trafic route nationale vers cette voie communale qui n'est pas du tout adaptée à l'intensité du trafic, d'une part, et puis aux charges. D'autre part, parce que l'entretien est beaucoup trop important. Et puis, lorsque ces voies communales sont abîmées, dans l'immédiat, on n'a pas les moyens de les remettre en état", explique Christian Livenais.

Après deux semaines de circulation, ce trou s'est formé au milieu de la voie communale. © Radio France - Julien Prouvoyeur

L'arrêté a également été pris pour les riverains du centre-bourg. Un soulagement pour Gaylor qui habite à côté de l'église : "Le soir, à partir de 18h, il y avait une centaine de voitures. Les gens passaient par là pour se garer, c'était compliqué pour rentrer chez soi. Il y aurait des véhicules légers encore, certes, mais il y avait des poids lourds, des tracteurs et des transporteurs. Autant vous dire que l'arrêté fait du bien et on est plus au calme."

Plusieurs panneaux interdisant la circulation aux non-riverains ont été disposés dans le centre-bourg. L'arrêté municipal y est affiché. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Malgré une diminution du trafic, Christian Livenais constate que ces interdictions sont parfois entravées par des véhicules qui n'habitent pas dans le centre de Fromentières. Il a fait appel aux gendarmes pour renforcer les contrôles. "On veut faire comprendre aux usagers que l'idée, c'est de protéger nos voies communales !"