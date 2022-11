Le maire de Guérande furieux après l'abandon de la déviation avec La Turballe

la seule et unique route entre Guérande et la Turballe congestionnée, un projet vieux de 30 ans abandonné

C'est un coup de massu pour les élus comme pour les habitants : le projet de déviation entre Guérande et la Turballe est abandonné. 30 ans qu'on en parle et le Conseil départemental enterre cette route qui devait faire plus de 6 km et permettre enfin de décongestionner le trafic toujours très dense entre ces deux villes.

ⓘ Publicité

Ca fait 30 ans qu'on nous balade" - mairie de Guérande

6,6 km de bitume. C'était la promesse d'un nouveau souffle pour les habitants du centre-ville de Guérande, du boulevard De Gaulle, et pour ceux aussi du village de Clis à mi-chemin avec la Turballe, traversés tous les jours par des centaines de voitures et de camions. Encore plus ces derniers mois avec la maintenance des éoliennes en mer. Une zone congestionnée et accidentogène. "Ca fait 30 ans qu'on nous balade" tempête-t-on à la mairie de Guérande.

En cause : la nouvelle directive sur le zéro artificialisation des sols en zone non urbaine

Sauf que cette fois, Guérande y croyait. A tel point que toutes les nouvelles constructions ont été positionnées en fonction de cette future déviation. "La nouvelle directive du gouvernement nous a coincés" nous explique le conseiller départemental et maire voisin de la Turballe, Pierre Cadro. "Désormais, avec le zéro artificialisation des sols en zone non urbaine, on doit compenser tout ce que l'on prend sur la nature et ici, c'est impossible". "L'environnement a bon dos, c'est certainement une question de budget" dénonce encore le maire de Guérande. Nicolas Criaud, furieux après cette "décision inattendue". Les deux élus réclament à présent un rendez-vous avec le président du conseil départemental pour obtenir des explications et trouver des solutions. "On va voir comment on peut faire pour mieux sécuriser cette axe, notamment pour les cyclistes" complète Didier Cadro.

L'abandon de la déviation entre Guérande et la Turballe est au menu de la session plénière du conseil départemental en décembre prochain. Un conseil départemental qui, sollicité, a refusé de nous répondre. C'est dire si le sujet est sensible.