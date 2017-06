Le maire de la Seyne débranche le portique de sécurité de sa gare

Marc Vuillemot estime que ce dispositf ne sert à rien. Pire : il serait stigmatisant pour la population de sa commune. Le président du Conseil Régional, Renaud Muselier dénonce une décision irresponsable et affirme qu'il va porter plainte.

Une simple prise débranchée. C'est ainsi que le maire socialiste de la Seyne sur mer a mis le portique de sécurité de sa gare hors service. Avant de prendre cette décision, Marc Vuillemot a fait le tour des autres gares Sncf du secteur : Toulon, Bandol, et Ollioules-Sanary. Aucune n'est équipée d'un tel dispositif. "C'est stigmatisant pour notre population, dit-il. Je n'accepte pas que ma commune soit montrée du doigt comme si elle était plus criminogène que d'autres". Le maire estime aussi que ce portique ne sert rien et qu'on peut accéder aux quais de la gare sans passer dessous.

Le maire de la Seyne sur Mer débranche le portique de sécurité de la gare - Blog de Marc Vuillemot

Marc Vuillemot, le maire de la Seyne sur Mer Copier

Renaud Muselier va porter plainte

La décision du maire de la Seyne a été prise quelques heures seulement avant l'attentat de Londres samedi soir. Une coincidence qui n'a pas échappé au nouveau président du Conseil Régional qui dénonce une attitude "'irresponsable". Selon Renaud Muselier, un tiers des communes de Provence Alpes Côte d'Azur sont équipés de tels portiques de sécurité. "Ils ont permis de détecter et d'intercepter plusieurs dizaines d'armes blanches et d'armes à feu". Le nouveau patron de la région PACA affirme qu'il va porter plainte dès ce lundi contre Marc Vuillemot.