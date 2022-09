Le maire de Mèze limite le passage des convois exceptionnels sur sa commune

Des poids lourds qui avec la remorque peuvent faire jusqu'à 25 mètres de long, qui ont été chargés au port de Sète et qui empruntent la RD613 pour rejoindre l' autoroute A75, il y en a régulièrement à Mèze.

" On a beaucoup de Bungalow qui passent et souvent aussi des bateaux. Nous avons beaucoup d'éoliennes aussi qui passent, des grands convois avec des remorques et il passe souvent à trois ou quatre camions, l'un derrière l'autre. C'est pour ça que quand vous vous retrouvez avec ces convois au moment de la sortie des écoles c'est dangereux. Nous avons aussi pas mal de dégâts de panneaux, d'espaces verts, qui sont abîmés par le passage des convois." explique Thierry Baëza, le maire de Meze

"On a notamment beaucoup d'éoliennes qui traversent la commune" le maire de Mèze Copier

Le maire ne peut pas leur interdire complètement le passage car il n'y a pas d'autres itinéraires.

"Ce que l'on souhaite éviter, c'est la circulation des convois exceptionnels dans les heures de pointe, c'est à dire sortie d'école au bureau au moment ou les gens vont manger, rentrent sur Mèze pour ne pas se retrouver comme il y a encore deux ou trois jours avec quatre convois exceptionnels qui bloquaient la ville. L'idéal, ce serait de rouler la nuit, mais malheureusement, apparemment, ils n'ont pas le droit de rouler la nuit. Alors c'est ce qui est complètement aberrant."

"Il faut surtout éviter les camions à la sortie des écoles" le maire de Mèze Copier

Les convois exceptionnels doivent déclarer leur trajet auprès de la préfecture qui les informe des restrictions de circulation.

Les restrictions : interdits d'emprunter les avenues de Montpellier et de Pezenas de 8H30 à 9H30 de 11h30 à 12H30, de 13H30 à 14h30, de15h30 à16h30