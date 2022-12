Le maire de Nancy chez le Ministre des Transports pour défendre le retour du TGV vers Lyon

Les Lorrains peuvent-ils espérer le retour d'une liaison ferroviaire directe entre Metz, Nancy et Lyon ? Depuis 2018, il n'y a plus qu'un aller-retour, quotidien, entre la région Lorraine et la capitale des Gaules. La SNCF a supprimé les autres lignes directes en raison des travaux, à la gare de Lyon Part-Dieu. Même si le chantier n'est toujours pas terminé, les élus du Grand Est maintiennent la pression pour obtenir le retour du TGV vers Lyon. Mathieu Klein a plaidé cette cause auprès du Ministre des Transports, Clément Beaune, jeudi 1er décembre.

ⓘ Publicité

"Le dossier est rouvert et clairement redevenu une priorité"

"Il m'a assuré de son engagement sur le sujet, a indiqué Mathieu Klein sur France Bleu Lorraine. Un groupe de travail avec l'Etat, la région, les collectivités et la SNCF va se tenir d'ici la fin de l'année. La décision doit être prise d'ici à l'été 2023." Si l'issue est favorable, le TGV pourrait faire son retour "au plus tôt à la fin de l'année 2023" selon le maire de Nancy. Il s'engage à rester mobilisé pour "passer à la concrétisation".