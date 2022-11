Le maire de Nice propose la création de deux RER dans la Métropole niçoise

Christian Estrosi saisie la balle au bond ! Alors que le président de la République Emmanuel Macron a annoncé vouloir développer un équivalent du RER francilien dans dix métropoles françaises comme alternative à la voiture, le maire de Nice se réjouit et propose la création de deux lignes dans la Métropole azuréen :" " Je me réjouis que le gouvernement nous rejoigne et que le Président de la République prenne à bras le corps cette problématique sur le modèle des RER franciliens, en souhaitant la réalisation de 10 projets et un doublement de la part modale du rail d’ici 10 ans. Nous avons déjà des projets qui ne demandent qu’à être développés" indique-il dans un communiqué.

Un métro enterré vers Monaco et un RER vers Sophia Antipolis

Le maire de Nice propose ainsi deux projets : A l’est, un projet de métro en partie enterré, entre la Métropole et Monaco, avec une ligne sur 9,5 km et à l’ouest, un projet de RER qui permettrait de relier Nice à la technopole Sophia Antipolis, en passant par Villeneuve-Loubet et Antibes, et "ainsi créer enfin une liaison directe entre nos pôles d’activité communs pour les trajets quotidiens de 41 000 automobilistes qui empruntent l’autoroute A8 !" précise le maire e Noce.