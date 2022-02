Le maire de Toulouse imagine la LGV "entre 2030 et 2032"

À Toulouse, 2022 sera l'année du téléphérique Sud, ce sera aussi celle des premiers travaux de génie civile de la troisième ligne de métro, du démarrage du chantier du prolongement de la ligne B et de la création de la société de financement de la LGV Toulouse-Bordeaux. Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, fait le point sur le calendrier de tous ces grands projets qui structureront Toulouse dans les prochaines années.

Le financement de la troisième ligne de métro est-il vraiment bouclé ?

Oui, c'est officiel depuis plus d'un an, n'en déplaisent aux opposants. Les choses avancent : il y a des pré-chantiers ouverts place de l'Ormeau, à Bonnefoy. Et dans onze mois, on démarre le gros chantier de génie civil. Nous allons désigner dans les prochains mois les entreprises titulaires des échantillons.

Vous confirmez que cette troisième ligne sera opérationnelle fin 2028 ?

Je confirme que les travaux vont démarrer à la fin de l'année. La durée des travaux telle qu'elle a été fixée officiellement est de six années.

La Région Nouvelle-Aquitaine a voté lundi une rallonge de 225 millions d'euros pour la LGV Toulouse-Bordeaux, pour compenser la non-participation de certaines collectivités. Elle est sur les rails pour de bon cette LGV ?

Oui, c'est l'aboutissement d'un combat de quelques-uns pendant plusieurs années. Je suis heureux que la Nouvelle-Aquitaine soit au rendez-vous et complète le peu qu'il manquait, c'était 2% du plan de financement. Seules de petites collectivités refusaient de participer. Il était convenu en effet que dans la région où il y aurait des défaillances, ce serait bien la Région qui compenserait.

Début des travaux en 2024 avait dit Jean Castex quand il a officialisé le financement de l'État en avril dernier. Cette LGV qui permettra de rallier Paris en un peu plus de 3h, c'est pour 2030 ?

Oui, le Premier ministre a été clair, c'est lui qui a la main dans cette affaire. Cela signifie que le chantier durera entre six et huit années. Misons sur une mise en service entre 2030 et 2032, soyons prudents.

La LGV, c'est aussi ici un nouveau visage pour Matabiau, et cette fameuse Tour Occitanie de 150 mètres. Verra-t-elle le jour ?

Je le souhaite. Il y a un recours déposé par trois associations et deux riverains seulement contre cette Tour Occitanie donc je crois qu'il n'y a pas de problème. En revanche, il faut respecter le temps de la justice, quand ce recours sera purgé, le promoteur pourra construire.

Tous ces dossiers transports créent des tensions politiques. Le président PS du Département de la Haute-Garonne a fait part de ses doutes sur le calendrier et le financement de la troisième ligne de métro. Et sur le Réseau Express Vélo (REV), vous avez dit que le Département prenait les Toulousains pour des "sous Haut-Garonnais". Avez-vous perdu votre sang-froid ?

Ce n'est pas mon genre. J'ai fait remarquer que le REV est financé par le Département en dehors de la Métropole, alors qu'au sein de la Métropole de Toulouse, le Département a choisi de ne pas mettre un centime. J'aurais aimé une participation, d'autant que la Métropole amène 73% de la recette fiscale du Département. Nous ferons quoi qu'il arrive ce Réseau Express Vélo sur notre territoire.

Est-ce la campagne présidentielle qui électrise les débats ?

Non, je ne crois pas que Georges Méric soit candidat, moi non plus. Ce n'est pas le sujet. Je ne vois pas le rapport entre la présidentielle et le Réseau Express Vélo. Je souhaite que les relations avec le Département soient sereines. Ces derniers jours, Georges Méric a fait part de ses interrogations sur la troisième ligne de métro alors que le Département est convié à toutes les réunions d'information. Il y en a même une aujourd'hui, ça tombe bien. J'espère que Georges Méric viendra pour avoir toutes les réponses qu'il souhaite. Le Département est un partenaire financier de cette troisième ligne, il a donc le droit à toutes les informations sur ce dossier.