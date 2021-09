Le Mans : coup d'envoi de 18 mois de travaux dans le secteur Voltaire - Cordelet - Rhin-et-Danube

Automobiliste, vous aimez les travaux du rond-point de l'océane, vous allez adorez ceux des avenues Rhin-et-Danube et Cordelet et rue Voltaire. Cet énorme chantier de modernisation de l'entrée nord du centre ville du Mans va démarrer dans une semaine. Premiers coups de pelleteuse et de marteau-piqueur le lundi 20 septembre. Ce sera alors le coup d'envoi de 18 mois de travaux ou plus précisément de la deuxième phase des premiers travaux effectués en bas du tunnel Wilbur Wright (à savoir la création de deux ronds-points de chaque côté du pont Yssoir ainsi que du passage à double sens de la rue Voltaire et de la mise en place d'un giratoire provisoire place Chasse Royal).

L'entrée de ville métamorphosée

Et cela devrait totalement métamorphoser l'entrée nord du Mans. Il n'y aura plus de 2X2 voies, ni de feux tricolores. La vitesse sera limitée à 30 km/h. Des pistes cyclables à double sens seront créées sur tout l'axe. Les arrêts de bus seront allongées et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les trottoirs seront eux plus larges et en briques. Côté verdure : 250 arbres seront plantés le long de l'axe et un petit square créé au centre de la place Bouttié. Enfin il est prévu l'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques et l'installation de lampadaires à Led. L'objectif est d'embellir ce quartier et surtout d'y apaiser la circulation. "On avait une autoroute en ville, rendez-vous compte jusqu'à 5 voies sur Cordelet. Et ça, ce n'est plus possible" justifie Christophe Counil, maire adjoint qui veut donner plus de place aux cyclistes et aux piétons.

Travaux terminés pour le centenaire des 24 heures du Mans

Tout va donc être cassé pour être refait en commençant par l'avenue Rhin-et-Danube. Celle-ci va occuper les ouvriers pendant dix mois. Dès la semaine prochaine, les feux au niveau du carrefour avec la rue des Etamines et du boulevard du Colonel Quéru vont laisser place à un rond point. Puis ce sera au tour de la place Chasse Royale, de l'avenue Cordelet, de la Place Bouttié et ainsi de suite jusqu'en bas du tunnel. L'objectif est que les travaux soit terminés au plus tard au printemps 2023 pour le centenaire des 24h du Mans.

Trois réunions publiques sont prévues pour présenter l'avancement et la suite des travaux. Elles auront lieu en janvier, mai et octobre 2022. Sur internet, les citoyens pourront aussi s'exprimer et retrouver une présentation globale du projet ici, mais attention la page web ne sera active qu'à partir du 20 janvier. Enfin une médiatrice a été nommée, joignable via messagerie vocale au 06 20 55 00 69.