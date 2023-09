Le Mans : des trottinettes électriques en location à la Setram à partir de la mi-octobre

Le Mans aura des trottinettes électriques en location à partir de la mi-octobre. Ce service sera proposé par la Setram. Le projet présenté début 2023 avait été repoussé à plusieurs reprises, mais le coup d'envoi est cette fois-ci imminent selon Stéphane Le Foll. Le maire du Mans, invité de France Bleu Maine ce 12 septembre 2023, l'a affirmé : "La location sera lancée au moment de la journée métropolitaine de la sécurité routière. Ces trottinettes seront bridées à 25 km/h et on sera sur le même modèle que la location de vélo Setram". Autrement dit, il ne s'agira pas de trottinettes en libre-service pour lesquelles plusieurs villes, dont Paris, font actuellement marche arrière.

En proposant des locations longue et moyenne durée, Stéphane Le Foll estime pouvoir maitriser leur utilisation : "Le vrai problème de la trottinette aujourd'hui, c'est l'accidentologie. Cela comporte des risques, en particulier avec des trottinettes qui vont beaucoup trop vite, qui roulent partout et n'importe comment. Je l'ai vu encore ce matin alors que j'avais une réunion avec nos policiers municipaux. Il faut que l'on soit beaucoup plus ferme sur ce nouvel outil qui est dangereux".