Le Mans : fin de la grève à la Setram, après plus de deux mois de conflit

Après plus de deux mois de conflit dans le réseau de transport en commun du Mans, la mobilisation prend fin à la Setram. La grève est levée.

La nouvelle est annoncée par les syndicats ce jeudi 24 juin, à la sortie d'une réunion de négociation avec la direction. Ils ont obtenu des avancées : un temps de pause plus long de quatre minutes, des augmentations de salaire et une prime "Macron" de 150 euros, contre les 300 euros réclamés initialement. Ils avaient déjà obtenu à la mi-mai des engagements sur la question des ralentisseurs et de la salubrité des toilettes.

Un préavis de grève avait déjà été déposé pour ce vendredi et samedi, la grève est donc levée, mais le service sera néanmoins réduit. La direction de la Setram de son côté avait fait constater les différents blocages par des huissiers. Les actions en justice lancées contre les bloqueurs et notamment les syndicats vont être poursuivies.

