Le Mans : les salariés de la Setram en grève ce samedi, des perturbations à prévoir sur le réseau de bus

Il n'y a toujours pas d'accord entre les syndicats de la Setram et la direction. Un préavis de grève a été déposé pour ce samedi 15 mai : des perturbations sont à prévoir sur le réseau de bus et de tram manceau.

Les lignes de bus 11, 14, 21 et 26 ne circuleront pas. Sur les lignes 4 et 5, il n'y aura qu'un passage toutes les demi-heure, respectivement jusqu'à 10h et 14h, puis toutes les 20 minutes. Les autres lignes ne seront pas affectées.

Pareillement, les trams sur la ligne T3 passeront toutes les 20 minutes jusqu'à midi puis toutes les 13 minutes. Il n'y aura pas d'impact sur les lignes T1 et T2.

Toujours pas d'accord

Après presque un mois de mobilisation et trois journées de grève, les négociations avaient pourtant progressé cette semaine, avec des avancées sur la question des ralentisseurs et de la salubrité des toilettes. Les syndicats demandent toujours notamment une augmentation des salaires et des temps de pause plus longs. De nouvelles négociations sont prévues le mardi 18 mai.