Le Mans : la rue Gougeard va fermer pendant un mois cet été

A cause de travaux liés au réseau de chaleur**, la rue Gougeard, située en plein centre-ville du Mans, sera fermée à la circulation automobile, dans les deux sens, pour la période du 17 juillet au 18 août 2023**.

Des déviations sont mises en place pour les voitures.

ⓘ Publicité

loading

Les deux roues pourront continuer à circuler dans le sens Chanzy-Jacobins.

La mairie explique que cette fermeture complète permet d'accélérer les travaux et ainsi normaliser la circulation dans le secteur avant la rentrée scolaire et de raccorder les logements collectifs de l'avenue Bollée et de la Percée Centrale au réseau de chaleur pour la saison d'automne.