Le réseau de transports en commun de l'agglomération du Mans prévoit de reprendre une circulation à 70 % à partir du 11 mai. Les organisations syndicales (FO et CFDT) demandent un CSE extraordinaire pour améliorer les conditions de sécurité des voyageurs et des salariés.

Le Mans: la Sétram passe aux horaires de vacances scolaires lundi, FO et la CFDT veulent un CSE extraordinaire

La Sétram, le réseau de tramways et de bus de l'agglomération du Mans, augmente de nouveau sa cadence à partir de ce lundi prochain 11 mai. Le réseau proposera les horaires des vacances scolaires, soit environ un tram toutes les 9 à 10 minutes. Pour les week-ends et les jours fériés, retour aux horaires habituels.

Des précautions qui ne suffisent pas aux syndicats

Le port du masque sera obligatoire pour les voyageurs, assure la direction de la Sétram dans un communiqué de presse. Pour respecter la distance entre les usagers, des affiches seront apposées en quinconce sur les sièges pour neutraliser des places assises. Des annonces visuelles et sonores seront diffusées aux arrêts et dans les véhicules pour rappeler aux voyageurs les règles d'hygiène essentielles pour se protéger et protéger les autres. La montée dans le bus continuera à se faire obligatoirement par les portes du milieu ou à l'arrière du bus.

Deux syndicats refusent cette réorganisation. FO et la CFDT demandent la tenue d'ici la fin de cette semaine d'un CSE extraordinaire. Ils estiment que la sécurité des voyageurs et des salariés n'est pas totalement assurée.

