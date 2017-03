Le Mans : le boulevard Demorieux pourrait être réaménagé

Lors du conseil communautaire du Mans Métropole jeudi, le projet de réaménagement du boulevard Demorieux sera proposé au vote. D'ici 2019, la portion de route le long de la Sarthe, en contrebas du centre des congrès pourrait être bien plus accueillante pour les piétons et cyclistes.

Une promenade plantée d'arbres, avec vue sur la Sarthe et le parc de l'Ile aux planches. Voilà ce que pourrait être d'ici trois ans l'actuel boulevard Demorieux, pour l'instant réservé quasi exclusivement aux voitures. Le projet de réaménagement de cet axe routier est présenté au vote jeudi lors du conseil communautaire du Mans Métropole. Les véhicules ne circuleraient plus que sur deux fois une voie. Un chantier estimé à un peu moins d'1,8 millions d'euros.

De la place pour les piétons et les vélos

Pour l'instant, le boulevard n'est quasiment emprunté que par des véhicules. Dommage pour les bords de Sarthe et le parc de l'Ile aux Planches juste en face ! Si les travaux ont lieu, une promenade plantée sera aménagée le long de la rivière, pour les piétons et les cyclistes. Les voitures ne circuleront plus que sur une voie dans chaque sens. Un rond-point remplacera les feux du carrefour du Pont de Fer. Le giratoire devrait permettre un accès plus simple au parking souterrain du centre des Congrès. Dans le même temps, l'accès au parc de l'Ile aux Planches et au square du Pont de Fer seront mieux mis en valeur et l'éclairage du pont refait. Il ne devrait pas y avoir d'impact sur la circulation car les voitures sont moins nombreuses sur cet axe, qu'avant les travaux du bus Tempo.

L'impact des travaux du bus Tempo

Selon Rémy Batiot, vice président écologiste de Le Mans Métropole en charge des mobilités, les travaux du Tempo ont fait baisser la circulation sur le boulevard Demorieux. Aux heures de pointe, 1400 véhicules circulaient dans le sens Coulaines - rocade avant février 2016. Un nombre tombé à 780 aujourdui. Dans l'autre sens, 630 voitures se rendaient de la rocade jusqu'à Coulaines, pour 480 aujourd’hui. "On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils prennent les transports en commun, précise l'élu écologiste, mais sans doute que les travaux ont incité certains à rester sur la rocade au lieu de traverser le centre-ville".