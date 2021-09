Le Mans : le parking de l'hôpital sera payant à partir du 4 octobre

Le parking de l'hôpital du Mans sera payant à partir du lundi 4 octobre prochain. Déjà à l'été 2019, la direction du CHM avait voulu mettre fin à la gratuité du stationnement pour les usagers. Mais suite au tollé provoqué, à la création d'un collectif de citoyens et à la survenue de la crise du Covid, le projet avait été remisé. Mais il revient donc et dès le mois prochain, il faudra payer pour pouvoir se garer au centre hospitalier du Mans sur les parking P1, P2 et P3.

Les 45 premières minutes resteront gratuites mais passé ce délai, comptez 1€30 pour une heure, 3€ pour 3 heures et 5€ pour 8 heures de stationnement. Cela met "très en colère" Philippe Keravec, responsable du Collectif pour le maintien de la gratuité du parking de l'hôpital du Mans. "L'accès aux soins est déjà assez difficile comme ça et les parking devraient rester gratuits pour tous ceux qui fréquentent l'hôpital. On ne vient pas en consultation ou en visite par plaisir. C'est un service public et on voit que de plus en plus on fait payer les gens. C'est la télévision, c'est le téléphone, aujourd'hui c'est le parking. Et demain ce sera quoi ? On ne peut pas accepter ça."

Une pétition signée par 6 300 Sarthois

Les 4 500 salariés de l'hôpital ne seront pas concernés par ce changement. En revanche, les étudiants et stagiaires devront payer selon Philippe Keravec : "Ce sont nos futurs professionnels et on leur demanderait de payer pour venir se former ? Non mais on marche sur la tête." La pétition lancée par le collectif il y a deux ans rassemble désormais 6 300 signatures dont celles de nombreux riverains qui risquent d'être directement impactés. "Il y a des gens qui ne voudront ou ne pourront pas payer. Et forcément, ils essayeront de se garer dans le quartier et les habitants n'auront plus de places".

Mettre fin aux voitures ventouses

Lors de la présentation du projet, la direction du CHM avait expliqué vouloir mettre fin au problème de saturation des parkings et aux voitures ventouses qui occupent des places durant de longues heures. "Ce n'est pas une opération financière" se défendait Olivier Bossard, le directeur à l'époque, estimant les recettes potentielles à "45 000 € par an, soit à peine un poste d'infirmière à temps plein". Mais pour Philippe Keravec, le problème n'est pas la gratuité mais le manque d'espace. C'est pourquoi il propose "la construction de parking en hauteur avec plusieurs étages". Seule solution selon le responsable du collectif pour mettre fin à la saturation du stationnement au centre hospitalier du Mans.

Le collectif organise une réunion publique le jeudi 16 septembre, à 18h à la salle Pierre Perret, rue Averroes au Mans.