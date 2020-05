Le Mans : le stationnement reste gratuit jusqu'à fin mai

La mesure avait été décidée en mars pour toute la durée du confinement, elle est finalement prolongée jusqu'à fin mai 2020 : au Mans, le stationnement reste donc gratuit encore pour quelques jours. Ensuite, du 1er juin au 30 août, c'est la première heure qui sera gratuite, aussi bien dans la rue que dans les parkings de Cenovia.

Soutien aux commerçants

Dans un communiqué, la ville du Mans indique qu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement de la reprise d'activité des commerçants. Le coût de ces mesures (gratuité totale puis partielle du stationnement) entre le 16 mars et le 30 août est estimé selon ce communiqué "entre 1,5 et 1,8 million d’euros pour Le Mans Métropole et Cénovia".