Le Mans : le tram restera aux couleurs du centenaire des 24 Heures du Mans jusqu'à la fin de l'année

Les huit trams du Mans bleus nuit resteront aux couleurs du centenaire des 24 Heures du Mans "jusqu'à la fin de l'année, ou bien en début d'année prochaine" déclare Jean-Paul Pringuet, le directeur da la Setram, invité de France Bleu Maine mercredi 20 septembre. Cet habillage spécial devait pourtant disparaître mi-août.

"On les fera tenir le plus longtemps possible"

"Un centenaire, ça ne tient qu'une année, souligne en souriant le patron de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle, donc on va changer de déco, ça, c'est sûr. Mais plus sérieusement, les adhésifs ne pourront pas tenir éternellement, ce sont des adhésifs provisoires. Donc, il va falloir les enlever. On a vu avec Le Mans Métropole de pouvoir les prolonger le plus longtemps possible. On va les enlever sans doute en fin d'année ou en début d'année prochaine."

Un immense succès populaire

Depuis la circulation de la première rame ciglée 24 Heures du Mans , le 27 avril dernier, "le nombre de témoignages qu'on a reçu pour dire que c'était beau, que [les habitants, les clients] appréciaient vraiment, qu'il fallait les garder, c'est impressionnant, témoigne encore Jean-Paul Pringuet. Ça nous donne plein d'idées pour l'avenir, on réfléchit sur des décorations qu'on proposera".