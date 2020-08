Le Mans : les 30 km/h en test sur une portion du rond-point de Beauregard

A compter du mercredi 19 août 2020, une portion du rond-point de Beauregard, près de la rocade nord du Mans, sera limitée à 30 km/heure. Une expérimentation, pour mieux réguler et fluidifier le trafic.

C'est régulièrement l'un des points noirs de la circulation au Mans : pour fluidifier le trafic au niveau du rond-point de Beauregard, à l'entrée nord de la ville, une partie du giratoire sera désormais limitée à 30 km/heure annonce le conseil départemental de la Sarthe dans un communiqué. La mesure entre en vigueur ce mercredi 19 août 2020, jour de la mise en place de la signalisation.

Eviter les remontées de file

La section limitée à 30 km/h se situe dans le sens Alençon vers Le Mans, elle débutera immédiatement après la branche de sortie en direction de la rocade Ouest vers Laval et prendra fin à l’intersection avec la branche entrante depuis la rocade Ouest. Selon le Département, "cette disposition doit permettre une insertion plus aisée sur le giratoire des usagers en provenance de la rocade ouest et ainsi une limitation des remontées de files".