Le Mans : les syndicats de la Setram veulent être consultés pour organiser la reprise du trafic le 11 mai

Elles assurent avoir envoyé des courriers par dizaines, sans jamais avoir reçu de réponse, ni de leur direction, ni de Le Mans Métropole. Dans un communiqué commun, les organisations syndicales représentatives de la Setram (CFDT, FO, Unsa) demandent à "participer aux réunions de préparation du déconfinement avec les instances concernées afin de mettre en commun nos interrogations et nos propositions. Car aujourd'hui, nous découvrons par les médias ou les réseaux sociaux différentes informations, avérées ou non, qui ne nous sont pas communiquées. »

Objectif 70-80 % du trafic normal

Depuis le début du confinement, le réseau de la Setram tourne au ralenti. De 6 % à 10 % de ses capacités au début, il fonctionne aujourd'hui à environ à 30 % (l'équivalent des horaires du dimanche), avec 7 000 validations de titre chaque jour de la semaine (contre 130 000 en temps normal). A partir du 11 mai, l'entreprise entend monter à 70 ou 80 % afin de retrouver une circulation à peu près identique aux horaires de vacances. Les syndicats ne s'y opposent pas. Mais dans quelles conditions sanitaires ? Et avec quels moyens ? C'est là que ça coince.

Un chauffeur unique par bus et par jour

Pour lutter contre le virus, plusieurs mesures barrières ont été mises en place : interdiction de monter par l'avant, pas de vente de billets dans le bus, isolation des chauffeurs par un plexiglass ou une bâche et une organisation avec un seul chauffeur par bus et par journée. "On veut conserver toutes ces mesures et avec le nombre de bus dont on dispose, on peut le faire", assure Bruno Pelletier, délégué FO. Sauf que la direction envisage de réintroduire les changements de chauffeurs au cours de la journée. "Il pourrait y avoir jusqu'à cinq salariés qui se croisent et qui manipulent le bus dans la journée, explique Sabri Ayaden, délégué CFDT, donc il y aura plus de risques de contamination." Sans compter que le nettoyage du poste devra être assuré par les chauffeurs, "alors que nous ne sommes pas agents d'entretien", s'inquiète Bruno Pelletier.

Qui pour contrôler le port du masque obligatoire pour les voyageurs ?

Le Mans métropole l'a déjà expliqué : il n'y aura pas de marquage au sol dans les trams et les bus pour matérialiser les distances de précaution à respecter. Les syndicats proposent, eux, de retirer une partie des sièges pour faciliter la distanciation... En revanche, une chose est sûre : le masque sera obligatoire pour les voyageurs. Mais qui fera respecter cette mesure s'inquiète les syndicats ? "Il est hors de question pour les chauffeurs de jouer les gendarmes, prévient Bruno Pelletier de FO, et puis ça risque d'être un motif de tension entre voyageurs." La métropole assure que la police municipale et les contrôleurs de la Setram seront chargés de faire respecter les règles. Les chauffeurs seraient donc invités à les appeler pour demander une intervention... Tout en continuant de rouler.

Vers un droit de retrait le 11 mai

Au vu de toutes ces questions, les syndicats estiment que les décisions doivent être prises en concertation avec les salariés "qui seront sur le terrain et qui savent quels problèmes vont se poser. Nous demandons donc une première réunion dès lundi 4 mai 2020. Nous avons des propositions." Et s'ils ne sont pas écoutés, les syndicats n'excluent pas, pour préserver la santé des agents et des voyageurs, de faire valoir un droit de retrait général le 11 mai.