Le Mans Métropole : Cyclamaine appelle les cyclistes à recenser les points noirs sur leurs parcours

Une bande cyclable trop étroite, une chaussée défoncée, un carrefour dangereux : La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (la Fub) lance son nouveau baromètre des villes cyclables. Jusqu'au 30 novembre, tous les cyclistes sont invités à participer sur internet à cette grande enquête nationale. Il s'agit de recenser l'ensemble des points noirs que les usagers rencontrent sur leurs différents parcours à vélo. L'objectif est de disposer ensuite de données précises pour inciter les élus à réaliser des travaux.

Une demi-douzaine de points noirs entre Le Mans et Allonnes

Sur l'agglomération mancelle, l'association Cyclamaine appelle les habitants à y participer. Elle a d'ailleurs organisé une sortie à vélo appelée "promenade technique" entre Le Mans et Allonnes ce lundi 04 octobre pour montrer les embuches et obstacles sur un trajet de moins de dix kilomètres. Une quinzaine de cyclistes se sont prêtés au jeu et à peine 300 mètres après le départ apparait déjà une première difficulté, avenue Olivier Heuzé, tout le monde s'arrête : "Parce que la bande cyclable ici est très étroite" explique Richard Coroller, co-président de Cyclamaine. Equipé d'un mètre, un adhérent mesure. La bande fait moins de 60 cm. "Or les bus sont autorisés à doubler les cyclistes. D'un côté, on a des voitures stationnées et donc des portières qui peuvent s'ouvrir et de l'autre des bus qui nous doublent. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut arriver. Nous on n'a pas de carrosserie, si on tape, on risque de mourir. C'est direct".

Une demi-douzaine de points noirs ont été relevés jusqu'à Allonnes. "C'est important de les recenser" explique Annie-Claude Thiolat, vice présidente de la Fub : "Cela va nous permettre de dresser une carte précise et ce sont des données incroyables sur lesquelles on peut s'appuyer pour négocier avec les collectivités. C'est un outil de négociations et d'aide à la décision pour que les élus réalisent des travaux pour les cyclistes". Des travaux d'autant plus nécessaires que le nombre de déplacements à vélo progresse fortement : +24% sur un an rapporte la Fub.

Résultats du baromètre en février

Aujourd'hui, le vélo représente 4% des déplacements. L'objectif de l'accord de Paris pour le climat est d'atteindre 9% en 2024 et 12% d'ici 2030 rappelle la Fub qui annonce un "plaidoyer présidentiel" pour le vélo en 2022. Pour l'étayer, elle compte sur le baromètre des villes cyclables dont les résultats seront communiqués en février prochain. 185 000 personnes avaient participé au précédent baromètre, en 2019.