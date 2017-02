Le Mans : le tram bloqué pendant près d'une heure à cause d'une voiture mal garée

Ce mardi soir, le trafic du tramway du Mans a du être interrompu pendant près d'une heure sur la ligne T1. Une voiture mal stationnée rue Gambetta empêchait le passage du tramway après la station Éperon-Cité Plantagenêt.

Le trafic a été interrompu pendant environ 45 minutes sur la ligne de tram T1 du Mans ce mardi soir, entre les stations Lafayette et Préfecture . Une voiture mal stationnée rue Gambetta empêchait le passage du tramway après la station Éperon-Cité Plantagenêt.

La voiture conduite à la fourrière

Il n'y a donc pas eu de tramway entre Lafayette et Prefecture pendant plus d'une heure. La police s'est rendue sur place, et la voiture a été enlevée pour être conduite vers la fourrière.