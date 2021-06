Grève à la Setram : les prévisions de circulation ce jeudi au Mans

Le mouvement social à la Setram se poursuit avec trois jours de grève prévus cette semaine. Le trafic des trams et des bus sera perturbé au Mans à partir de ce jeudi jusqu'à samedi.

L'intersyndicale de la Setram annonce trois jours de grève au Mans du jeudi 3 juin au samedi 5 juin, dans le cadre d'un mouvement social en cours depuis plus d'un mois.

Le trafic sera fortement perturbé ce jeudi : sur les lignes T1 et T2, les trams passeront toutes les 13 minutes. Sur la ligne T3, ce sera toutes les 20 minutes jusqu'à 12h, puis toutes les 13 minutes.

Les lignes de bus

Les lignes 11, 14, 21, 26, 33 et 34 ne circuleront pas

Ligne 4 : un bus toutes les 30 minutes jusqu'à 14h puis toutes les 20 minutes.

puis toutes les 20 minutes. Ligne 5 : un passage toutes les 30 minutes jusqu'à 10h puis toutes les 20 minutes.

puis toutes les 20 minutes. Ligne 15: la circulation sera normale, mais aux horaires d'un samedi

Lignes 30, 31, 32 et 35 : circulation normale avec des horaires de semaine.

Les lignes restantes circuleront avec les horaires d'un samedi. Pour le moment, les perturbations concernant les journées de vendredi et de samedi n'ont pas été annoncées. Les syndicats de la Setram demandent notamment une augmentation des salaires et des temps de pause plus long.