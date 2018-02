Moins d'un an après sa réouverture, l'auberge de Bagatelle au Mans est distinguée par le guide Michelin. Le restaurant a reçu une étoile ce lundi.

Jean-Sébastien Monné voulait créer une nouvelle adresse gastronomique en Sarthe. Pari réussi : le guide Michelin a attribué une étoile, ce lundi, à l'auberge de Bagatellee, avenue Bollée au Mans.

Emmanuel Bordeau avait passé une matinée dans les cuisines de l'auberge à son ouverture. L'auberge a été refaite à neuf en un an et demi de travaux. Avant d'ouvrir cette adresse, Jean-Sébastien Monné a officié pendant 17 ans dans des restaurants gastronomiques partout en France et en Belgique.