Le marquage des vélos, une pratique ancienne à Strasbourg

Comment garder son vélo le plus longtemps possible ? A Strasbourg, ville de cyclistes, les usagers connaissent les règles : toujours attacher son vélo à un support fixe, investir dans un bon cadenas et marquer son deux roues. Une pratique lancée en 2004 dans la métropole alsacienne.

Depuis ce 1er janvier 2021, les vendeurs de vélos sont tenus de marquer les engins neufs, pour lutter contre le vol. Le gouvernement veut encourager les Français à se déplacer à vélo. Le risque de vol est en effet un net frein à l’usage de ce mode de transport.

À Strasbourg, le CADR 67, le "Comité d'action deux roues", assure le marquage des vélos depuis 2004, et ce pour quelques euros. Fabien Masson, son directeur, salue l’initiative du gouvernement, qui va aider de nombreux cyclistes de tracer leur vélo perdu : "C'est un grand pas en avant. Tous les vélos qui sont retrouvés seront forcément marqués. On arrivera à retrouver le propriétaire avec ça et les vélos pourront être restitués".

Fabien Masson alerte aussi les consommateurs qui achètent des vélos d'occasion directement à des particuliers : "Un vélo qui est gratté, c'est forcément un vélo qui est volé".

Le marquage se présente comme une petite étiquette bleue, qui comporte en son centre un numéro gravé, en général fixée sur le cadre de l'engin. Il existe aussi maintenant des QR codes pour identifier les bicyclettes.

Un bon cadenas décourage les voleurs

Kambiz NADDAF tient un magasin de cycles, « Tendance Cycles », avenue d'Alsace, à Strasbourg. Le marquage, c’est une bonne initiative pour protéger nos deux roues : "Vraiment, le vol est un réel problème chez nous. C'est sûr que ça va nous demander un effort supplémentaire mais ça va dans le bon sens!"

A Strasbourg, métropole qui facilite depuis plusieurs décennies les déplacements à vélo, les vols sont à la dimension du nombre de deux roues en circulation. Nadia, par exemple, a déjà perdu sept vélos : "Trois étaient des vélos neufs et j'avais des factures. Et les autres étaient des vélos d'occasion".

Son vélo actuel est marqué : "Je pense que ça peut peut-être dissuader (les vols), à condition que les vélos restent dans la région...". On lui a tout de même dérobé trois vélos marqués. "En soi, ça ne change pas forcément grand chose, puisqu'on ne les a pas retrouvés, mais au moins ils étaient marqués et j'ai pu déposer plainte. Quand c'est votre moyen de locomotion pour aller travailler, je peux vous dire que c'est rageant".

Vanessa, elle aussi, a vu s’envoler son précédent vélo. Sa nouvelle bicyclette n’est pas marquée, encore, mais cette Strasbourgeoise a investi dans deux gros cadenas : "en fait, mon vélo me coûte plus cher en sécurité et en antivols que le vélo lui-même, qui m'a coûté un peu plus de 300 euros !"

Le campus strasbourgeois © Radio France - Corinne Fugler

Votre vélo volé vous attend peut-être à la fourrière

Une bicyclette marquée est évidemment plus facile à tracer quand elle échoue à la fourrière. Le commissariat de Strasbourg stocke ainsi chaque année des centaines de vélos, souvent à l’insu de leurs propriétaires, qui les croient perdus à jamais. Les deux roues récupérés dans l'espace public sont pourtant dûment répertoriés et photographiés.

Quand elle n'identifie pas leur propriétaire, la police met en ligne une photo des vélos trouvés. A charge des cyclistes de prouver que l'engin leur appartient bel et bien.