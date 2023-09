Le métro de Marseille s'arrêtera à 21h30 à partir de fin octobre

A partir du 23 octobre, les métros de Marseille ne circuleront plus à partir de 21h30, pour une durée d'au moins un an. En cause : les essais réalisés pour les futures rames, annoncées pour 2026 et 2027.

Plus de métro après 21h30 à partir de fin octobre à Marseille © Maxppp - VALLAURI Nicolas Les Marseillais qui ont l'habitude de se déplacer en métro le soir vont devoir changer leurs habitudes. A partir du 23 octobre, les deux lignes de métro de Marseille arrêteront de circuler à 21h30, confirme la RTM après une information dévoilée par Marsactu ce mardi. Actuellement, les métros arrêtent de circuler à 0h30. ⓘ Publicité Bien que la date du changement soit toute proche, l'information n'avait pas encore été donnée aux usagers dont certains sont dépités : "Je travaille au MacDonalds", explique ce Marseillais, "je finis à minuit, cela va être une galère pour moi ! ". Des essais pour les futures rames de métro La cause de ce changement soudain : les essais nocturnes qui vont être réalisés chaque soir avant la mise en place des futures rames de métro Neomma, automatisées et sans conducteur. Ces horaires restreints jusqu'à 21h30 seront appliqués du lundi au jeudi inclus. Les Marseillais concernés vont devoir changer leur façon de se déplacer : ces tests nocturnes sont prévus au moins sur l'année qui vient. Des bus de substitution sont annoncés Des bus de substitution seront mis en place par la RTM, sur le tracé et les arrêts des deux lignes de métro actuelles, avec une fréquence annoncée toutes les dix minutes en soirée. Des agents seront présents pour informer les usagers et les orienter vers les nouveaux arrêts de bus. Il faudra toutefois adapter les capacités : une rame de métro peut accueillir entre 600 et 800 passagers quand un bus n'en accepte que...80. La bascule se fera les 23 et 24 octobre puis 30 et 31 octobre. Pour l'instant, la RTM et la Métropole Aix-Marseille-Provence ne donnent pas plus de détails avant une conférence de presse annoncée ce mercredi matin. Les élus de gauche de la ville de Marseille dénoncent une décision prise sans "aucune transparence (...)sans concertation". Le député NUPES Manuel Bompard ironise : "Vous vous êtes trompés de date pour le 1er avril ?".