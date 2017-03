Le nouveau métro rennais assemblé à Vienne sera livré à partir de juin

Les rames de la ligne b du métro de Rennes Métropole sont assemblées dans le site de production de Siemens à Vienne, en Autriche. C'est une nouvelle génération de métro automatique sur pneu. La première rame sera livrée en juin.

Le nouveau métro automatique de Rennes, le CityVal, est aujourd'hui en phase d'assemblage à l'usine Siemens de Vienne, site en charge de l'activité international du groupe pour les métros, les trams et les véhicules automatiques légers. Les élus de Rennes Métropole et les responsables de la Semtcar ont visité, ce mercredi, les ateliers d'usinage, de peinture et d'assemblage des nouvelles rames. "Ce que je trouve impressionnant, c'est le calme et la minutie qui se dégagent de cette usine." a souligné le président de Rennes Métropole, Emmanuel Couet.

Dans l'atelier d'usinage © Radio France - Brigitte Hug

Les rennais ont découvert surtout la première rame terminée qui sera livrée en juin. Les deux voitures articulées font plus de 22 mètres de long et environ 2,5 m de largeur. Elles sont entièrement vitrées sur les côtés, avec de larges doubles portes de deux mètres. Le design est plus contemporain, plus tonique. La couleur jaune citron domine. Elles sont plus spacieuses, plus lumineuses. "C'est ce que nous voulions. C'est convaincant mais ce sera aux rennais de le dire!" précise Emmanuel Couet.

Les élus de Rennes Métropole sur le site Siemens à Vienne © Radio France - Brigitte Hug

Portes ouvertes au garage-atelier les 14 et 15 octobre

L'usine @Siemens à Vienne assemble les rames de la ligne b du #métro de @metropolerennes #rennes 1ère rame livrée en juin. 25 rames en tout pic.twitter.com/Pck7KYPLtP — Brigitte Hug (@hugbri) March 22, 2017

Et les habitants de l'agglomération rennaise pourront, eux aussi, se faire une idée ces nouvelles rames du CityVal. Rennes Métropole organise un week-end portes ouvertes au garage-atelier de Saint-Jacques-de-la-Lande. Ce sera les 14 et 15 octobre.

Une rame de 22 m de long © Radio France - Brigitte Hug

L' arrivée des 25 rames va s'échelonner sur un an. Les premiers essais débuteront, cet été, à l'atelier et se poursuivront jusqu'en 2019 "sur la totalité du tracé de la ligne b", précise Xavier Tirel, le directeur général de la Semtcar. La mise en service est prévue pour le printemps suivant. Rennes Métropole prédit que la fréquentation sera au moins équivalente à celle de la ligne a et vise les 250 000 voyageurs par jour, entre les deux lignes, d'ici 2025. Pour une agglomération de 450 000 habitants, ce serait une "réussite exceptionnelle".