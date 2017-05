Le minage de la falaise de Corbeyre va entrainer la fermeture provisoire de l'A47 ce mardi 16 mai

Par mesure de sécurité, l’A47 sera totalement fermée à la circulation à partir de 13h30 ce mardi 16 mai à hauteur des échangeurs numéro 12 du Sardon et numéro 13 de La Grand Croix entre Saint Étienne et Lyon. La réouverture au trafic ne se fera qu’après la fin des opérations de tir de minage.

Les tirs de minage de la falaise de Corbeyre vont débuter ce mardi 16 mai à 13h30 ... Par mesure évidente de sécurité, l’A47 sera donc totalement fermée à la circulation, et ce dans les 2 sens au niveau des échangeurs du Sardon (échangeur numéro 12) dans le sens Lyon- Saint Étienne, et de La Grand Croix (échangeur 13) dans le sens Saint Étienne-Lyon.Une coupure qui sera prolongée pendant toute la durée du tir, soit 1/4 d'heure environ. La paroi rocheuse de la butte de Corbeyre sera ensuite inspectée et selon le résultat du minage, une nouvelle interruption de la circulation de 15 minutes pourra de nouveau être ordonnée le temps de purger les derniers éléments rocheux instables. Une fois toutes ces opérations terminées, la circulation sur l'A47 pourra reprendre mais toujours avec un basculement du trafic sur 2x1 voie.... la réouverture de toutes les voies ne se fera elle qu’après l'évacuation de tous les débris rocheux éventuellement tombés sur la chaussée, ce qui pourrait encore prendre plusieurs jours

Mise en place d'un périmètre de sécurité

Le tir réalisé à 13h30 est une action de courte durée, mais pouvant entraîner un risque de projection. Des filets de protection ont été mis en place sur la paroi par la société CAN en charge de l’opération et un périmètre de sécurité est défini pour cette phase de tir: les riverains qui habitent au bout du chemin de Corbeyre ne devront pas être présents sur le site de 12h00 à 14h00, et l’accès au chemin piéton permettant de rejoindre le chemin de Corbeyre par la passerelle sera interdit.

500 tonnes de roche à faire tomber !

La masse rocheuse à faire chuter de la falaise de Corbeyre représente 250m3 de volume soit environ 500 tonnes de roches à évacuer ! C'est la société spécialisée CAN quia été choisie pour mener à bien les travaux. Elle a déjà mis en place des blocs de béton de 5 tonnes en contrebas pour protéger les voies de l'A47 d'éventuelles chutes de pierres. En raison de la difficile accessibilité des lieux, l'approvisionnement en matériel est assuré par héliportage. Le chantier mobilise une équipe spécialisée de quatre ouvriers cordistes, d’un conducteur de travaux et d'un chargé d’exploitation. L’opération consiste à réaliser une vingtaine de forages de 3 à 9 mètres de profondeur, à l’arrière des fissures identifiées en tête de falaise pour réaliser l’abattage. Des filets de protection ont également été fixés afin de maitriser le risque de projections de roches lors du minage. À l’issue du tir, une intervention de purge de la falaise et de renforcement des filets de protection devrait permettre une réouverture rapide de l’ensemble des voies de circulation sur l’A47.