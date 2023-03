Le ministre des transports Clément Beaune installe le nouveau comité de la ligne POLT ce vendredi à Limoges

Le ministre des transports, Clément Beaune, et le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, sont à Limoges ce vendredi matin pour installer le nouveau groupe de travail sur la ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Ce déplacement fait suite à la grande mobilisation des chefs d'entreprises, des élus et des usagers des territoires concernés par cette ligne, qui dénoncent la mauvaise qualité de la desserte à la fois en terme d'horaires proposés et en terme de qualité de service.

ⓘ Publicité

Le ministre des transports, Clément Beaune, à son arrivée à l'Hôtel de Ville de Limoges ce vendredi matin © Radio France - Bastien Thomas

A l'origine de cette colère, Benoît Coquart, le directeur général du groupe limougeaud Legrand, géant mondial de l'équipement électrique, avait dénoncé la réduction des horaires matinaux entre Limoges et Paris en décembre dernier, menaçant même de déménager le siège social de sa société de Limoges vers la région parisienne.

À lire aussi Limoges : le groupe Legrand tape du poing sur la table après la suppression de trains Limoges-Paris

La mobilisation a rapidement fait tâche d'huile, avec en point d'orgue le grand rassemblement du 12 décembre dernier en gare de Limoges-Bénédictins. Chefs d'entreprises, élus, voyageurs et syndicats de cheminots étaient venus dire leur ras-le-bol des retards, du manque de confort, et globalement de la mauvaise qualité de la desserte entre le Limousin et Paris. Un plan de régénération de la voie, à hauteur d'1,6 milliard d'euros est en cours depuis 2015 mais les usagers n'en voient pas le bout et il faut encore près de 3h30 pour faire le trajet Limoges-Paris en Intercités.

Une forte attente des utilisateurs de la ligne POLT

Les usagers de la ligne POLT attendent donc des annonces concrètes et des effets rapides pour améliorer la desserte entre le Limousin, le Centre et la capitale. Un comité d'accueil, notamment composé de syndicats de cheminots et d'élus de gauche, attendaient d'ailleurs le ministre des transports Clément Beaune et le PDG de la SNCF devant les marches de l'Hôtel de Ville de Limoges ce vendredi matin.

Des manifestants sont rassemblés près de l'Hôtel de Ville de Limoges ce vendredi matin à l'occasion du comité de suivi de la ligne POLT © Radio France - Bastien Thomas

Les principales demandes portent sur le nombre de dessertes quotidiennes, que les élus de Limoges voudraient voir rétablies à 14 aller-retours par jour, et sur la tenue du calendrier de régénération de la voie d'ici 2025. La question du financement de la modernisation de la ligne, qui permettrait de gagner quelques minutes de trajet supplémentaires entre Brive, Limoges et Paris, est également sur la table. Les usagers espèrent notamment un Paris-Limoges en moins de 3 heures à court terme.