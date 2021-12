Le ministre des transports promet de nouveaux trains de nuit de passage en Lorraine

Le gouvernement veut accélérer la cadence en termes de lignes de train de nuit. Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari annonce ce dimanche qu'il souhaite ouvrir une dizaine de ligne des trains de nuit supplémentaire en dix ans en France. Ces lignes relieraient les grandes métropoles européennes et pourraient passer en Lorraine.

Selon les déclarations du ministre à l'AFP, une liaison entre Metz et Genève serait au programme. Une dizaine de ligne au total quadrillant le pays, "de Paris à Briançon, Nice, Rodez et Albi, Latour de Carol, Tarbes, Bayonne et Saint-Sébastien (Espagne), ainsi que de Paris à Perpignan, Cerbère et Barcelone et de Paris à Toulouse, Montpellier et Marseille. Il a ajouté les liaisons transversales Metz/Genève - Nice/Barcelone/Bordeaux et Bordeaux-Nice."

Rejoindre Barcelone depuis la Lorraine ?

Un projet de desserte des gares de Metz et Nancy en direction de Barcelone serait aussi à l'étude selon les déclarations du ministre à l'AFP : "Nous avons également un projet de ligne qui relierait Strasbourg et Luxembourg à Barcelone, en passant par Metz, Nancy, Montpellier et Perpignan".

Des lits équipées de lits couchettes, avec un matériel roulant neuf de 300 voitures livré d'ici cinq à dix ans, pour un investissement estimé à 800 millions d'euros.