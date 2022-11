Le modèle du RER parisien est-il transposable à Caen ?

La CGT-cheminot vient de relancer un vieux sujet : le développement d’une desserte ferroviaire métropolitaine autour de Caen. En clair, un réseau express régional avec des fréquences de trains semblables au modèle du RER d'Île de France. “On pense que l'offre devrait s'étoffer vu l'urgence climatique” insiste David Cardin secrétaire général de la CGT cheminot. Pour lui, il faudrait commencer par s’appuyer sur l'existant. “La ligne Paris-Cherbourg emprunte le tronçon Bayeux-Caen-Lisieux, donc l'infrastructure, on l'a. Et les moyens humains aussi. Plutôt que d'avoir des conducteurs ou du matériel qui sont en stationnement pendant trois ou quatre heures”. Le leader syndicaliste estime qu’un cadencement renforcé, avec la création de points d’arrêts (gares ou halte-ferroviaires) permettrait de prendre le train pour aller au Zénith de Caen ou encore au centre commercial de Mondeville.

ⓘ Publicité

Ce projet est-il réalisable ? D’autres liaisons nord-sud autour de Caen pourraient-elles voir le jour en réhabilitant d’anciennes voies ferrées ? Des questions posées à Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de Normandie, en charge des transports.

Jean-Baptiste Gastinne : Ce projet n’est pas du tout utopiste et on est déjà mobilisé sur ce sujet, qui a été proposé par l'État il y a trois ans. Et au départ d'ailleurs, l'agglomération de Caen n'était pas retenue. C'était celle de Rouen sur laquelle on travaillait déjà. Et on a fait pression pour que l'étoile ferroviaire de Caen soit inscrite dans ce réseau express métropolitain qui devrait faire l'objet d'investissements importants dans les années à venir.

France Bleu : À quelle hauteur ces investissements ?

Jean-Baptiste Gastinne : Il faut les chiffrer. Pour l'instant, on a chiffré un seul investissement. Mais il est important, c'est celui d'un terminus à Bayeux, estimé à 12,5 millions d’euros. Il faut aménager des voies pour stocker des rames et faire en sorte qu'on puisse organiser une ligne entre Lisieux et Bayeux, qui soit plus fréquente que la ligne actuelle. Au minimum il faudrait un train qui passe toutes les demi-heures, si c’est vingt minutes c’est mieux. Et au-delà des heures de pointe, il faudrait un cadencement toute la journée pour que les gens prennent l'habitude de prendre le train.

France Bleu : À quelle échéance ces cadencement pourrait être obtenu ?

Jean-Baptiste Gastinne : C'est pas tout de suite parce que c'est des investissements qui sont assez lourds. Il y a peut-être d'autres haltes ferroviaires qui méritent d'être aménagées ou créées. C'est le cas de Carpiquet, de Beaulieu, de Mondeville. Pour cela il faut aménager les quais, aménager des postes d'information pour les voyageurs, aménager des abris. Il faut que les gens puissent se rendre facilement à la halte. Donc c'est un travail très coopératif avec l'agglomération, avec les communes concernées, avec toutes les branches de la SNCF aussi.

Plus compliqué en dehors de la ligne ferroviaire existante

France Bleu : On a évoqué les possibilités sur ce tronçon Bayeux-Caen-Lisieux. Mais pour d'éventuelles liaisons Nord-Sud autour de Caen, il faudrait réhabiliter des voies ferrées qui ne sont plus vraiment utilisées aujourd'hui. C'était une proposition du CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) en 2019. Est ce que ça aussi c'est observé?

Jean-Baptiste Gastinne : Oui mais il faut savoir que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux que simplement d'essayer de rendre plus efficace et d'optimiser une ligne qui existe. Là, on serait dans le cadre de réouverture de la ligne. C'est beaucoup plus long à étudier, beaucoup plus coûteux à financer parce qu'il y a des réglementations en matière de sécurité qui s'appliquent. Par exemple des passages à niveau qui ne sont plus autorisés. Donc il faudrait imaginer des ponts. Évidemment, on ne s'interdit rien à ce stade et on va regarder les options.

France Bleu : Il y a eu la COP 27, il y a l'urgence climatique, l'essence de plus en plus chère. On ne peut plus attendre pour développer le ferroviaire, autour de Caen en particulier.

Jean-Baptiste Gastinne : Oui, c'est une priorité, quelle que soit la ligne. C'est une priorité dans les grandes aires urbaines où la saturation de la voirie et des routes entraîne beaucoup de nuisances en termes de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a déjà de la capacité dans nos trains. Mais oui c'est une priorité d'essayer de faire en sorte que les gens laissent la voiture pour prendre le train.