A compter du 1er janvier, les règles du stationnement vont changer en France. Le stationnement irrégulier ne sera plus une infraction pénale, mais une occupation de l'espace public. Les PV deviendront une redevance. Et les tarifs vont changer à la Roche sur Yon.

La Roche-sur-Yon, France

A compter du 1er janvier, le stationnement irrégulier ne sera plus lié à un exercice de police. En clair, il ne sera plus considéré comme une infraction pénale, donnant lieu à un contravention de première classe (PV). Le sujet sera désormais géré par les villes, et le stationnement irrégulier deviendra une occupation de l'espace public donnant lieu à une redevance baptisée "Forfait Post-Stationnement " (FPS).

25€ au maximum

A la Roche sur Yon, ce FPS a été fixé à 25€ maximum. Cette redevance ne sera appliqué qu'en cas d'absence de paiement ou de dépassement de la durée de stationnement. Mais son montant pourra être réduit, selon les cas. La ville donne ces exemples:

Si j'ai acheté un ticket 2€ et que j'ai dépassé l'horaire, je paierai un FPS minoré 15-2, soit 13€ si je règle dans les 48h

Si j'ai acheté un ticket 2€ et que j'ai dépassé l'horaire, je paierai un FPS minoré 25-2, soit 23€ si je règle après 48h

Si je n'ai pas acheté de ticket mais que je règle dans les 48h, je dois m'acquitter de la somme de 15€

Si je n'ai pas acheté de ticket et que je règle après 48h, je dois m'acquitter de la somme de 25€

Sous 48h, les contrevenants pourront régler leur FPS directement sur l'horodateur de leur choix ou par téléphone via l'application Whoosh. au-delà de 48h, ils recevront un courrier à leur domicile et auront la possibilité de régler par carte bancaire, chèque, timbre-amende ou espèces.

Cette réforme du stationnement n'a aucun impact sur le zonage actuel, ni sur les tarifs appliqués. A la roche sur Yon, on compte 5 000 places de stationnement dans le centre-ville, dont 2 800 gratuites.