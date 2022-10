Le monument aux morts de Toulouse bientôt posé sur roues et déplacé pour les travaux de la 3e ligne de métro

C’est un chantier hors-norme qui se profile à Toulouse. Une opération inédite en France, si l’on en croit Tisséo Ingénierie : le monument aux morts de Toulouse, situé allées François Verdier, va être déplacé grâce à un système de plateforme roulante pour permettre le creusement de la 3ème ligne du métro toulousain.

Tisséo Ingénierie planchait sur trois scénarios : le démontage du monument pièce par pièce, le confortement pour permettre le creusement et le glissement en positionnant le monument sur un système de plateforme roulante grâce à des vérins : c’est cette troisième hypothèse qui a été retenue.

Des travaux colossaux

L’hypothèse qui prévoyait de le démonter par blocs n’a finalement pas été retenue. Les travaux préparatoires au déplacement débuteront début 2023,mais le déplacement à proprement parler est prévu pour juillet 2023. Un exosquelette métallique sera construit autour. Les colonnes et toute la partie supérieure sera alors levée, les marches seront démontées unes à unes.

Le monument aux morts, qui pèse plus de 1.000 tonnes, sera déplacé 35 mètres plus loin sur la voie de retournement des allées François Verdier et stocké sur une dalle de béton le temps des travaux.

L’inauguration de la 3ème ligne du métro Toulousain est prévue en 2028.