Le monuments aux morts de Toulouse va-t-il être déplacé pendant le chantier du métro ?

À la question, êtes-vous attaché au monument aux morts de Toulouse ? La réponse est "oui" autour de l'édifice. Les riverains du quartier François-Verdier n'envisagent pas que celui qu'on appelle l'arc de Triomphe toulousain soit déplacé.

Plusieurs solutions sont envisagées pour protéger l'édifice des travaux de la 3e ligne de métro.

Pourquoi il est menacé ?

Avec la future 3e ligne du métro, la station François-Verdier va devenir l'une des plus fréquentées du réseau avec la connexion à la ligne B. Cette future station doit être construite sous le monument aux morts, un des points de repère de Toulouse notamment pour les manifestations. L'enjeu est donc de réaliser les travaux sans fragiliser l'édifice qui trône sur les boulevards depuis 1928.

Lors du dernier conseil syndical de Tisséo, un bureau d'études a été nommé pour étudier les différents options concernant l'avenir du monument aux morts durant les travaux.

Les différentes options

Trois options sont possibles. La première consisterait à conforter le monument, il serait enveloppé le temps du chantier. La deuxième option consisterait à démonter l'édifice, pour le remonter une fois les travaux terminés au même endroit.

Enfin, une troisième option plus atypique consisterait à poser le monument sur rails le temps du chantier pour le remettre en suivant. "Cette solution est plus curieuse mais ça s'est déjà fait sur d'autres monuments", assure Jean-Michel Lattes le président de Tisséo."Le monument retrouvera sa place à l'issue du chantier, l'enjeu est de savoir comment on va le protéger", explique Jean-Michel Lattes.