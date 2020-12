Le mouillage des bateaux désormais réglementé au large des côtes varoises

Le Préfet maritime de Méditerranée a signé ce mardi 15 décembre 5 arrêtés réglementant le mouillage des navires de plus de 24 mètres au large des côtes varoises. L'objectif est de protéger les herbiers de posidonies et de renforcer la sécurité en mer.

Sur terre… comme en mer… on ne se stationne pas n’importe où ! Le mouillage va désormais être réglementé en Méditerranée. Dans le Var, les navires de plus de 24 mètres devront rester au large des côtes. L'Amiral Laurent Isnard, Préfet maritime de Méditerranée, a signé ce mardi 15 décembre 5 arrêtés réglementant les zones de mouillage dans le Var* et précisant la limite où ces navires n’ont pas le droit de jeter l‘ancre. Les nouvelles cartes de navigation, mises à jour par le SHOM, le Service hydrographique et océanographique de la Marine, seront disponibles dans les semaines qui viennent.

Protéger les posidonies

L'objectif de cette réglementation est de protéger les herbiers de posidonies. Cette espèce protégée depuis 1988 est présente sur 800 km² en Méditerranée mais souffre de la surfréquentation en mer. 10% des herbiers ont d’ores et déjà été arrachés avec peu de chance de régénération. Les posidonies sont pourtant essentielles à l'éco-système : elles servent de nurserie en protégeant les bébés des prédateurs, elles ont aussi un rôle d'amortisseur en protégeant les fonds marins de la houle, 1m² d'herbier produit également 14 litres d'oxygène.

Zones de mouillage sur réservation

Second objectif : réguler la fréquentation sur l’eau et renforcer la sécurité. L'été, les côtes varoises accueillent des milliers de bateaux au mouillage, notamment dans le Golfe de Saint Tropez ou autour des îles d’Or. Parallèlement à cette nouvelle réglementation, des "zones de mouillage" sur réservation vont être créées, comme c'est déjà le cas depuis l'été autour de Port-Cros. Une grande "Zone de mouillage et d'équipement léger" pourrait ainsi voir le jour d'ici l'été 2022 au large des plages de Pampelonne à Ramatuelle.

Les services de l’Etat promettent de la pédagogie jusqu’à l’été prochain pour faire respecter la nouvelle réglementation. Mais ils précisent que le non-respect des zones de mouillages est un délit : les peines encourues peuvent aller 150.000€ d’amende et un an d’emprisonnement.

* Dans les Bouches-du-Rhône, la concertation avec les usagers et les élus locaux est toujours en cours. Les arrêtés précisant les zones de mouillage dans le Parc Marin de la Côte Bleue et dans la baie de La Ciotat devraient être signés avant l’été prochain.

Les limites des zones de mouillage dans le Var - Cartographie Préfecture Maritime

L'Amiral Laurent Isnard, Préfet maritime de Méditerranée, a signé les arrêtés ce 15 décembre 2020 © Radio France - Sophie Glotin