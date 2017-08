Le mouvement d’une dalle de 7000 tonnes pour le Grand Paris Express à Clamart

Le "ripage" d’une dalle de 7000 tonnes a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Clamart dans le cadre de la construction du Grand Paris Express.

Il faut déplacer une masse de béton qui pèse le poids de la Tour Eiffel. Les équipes de la Société du Grand Paris ont procédé au "ripage" d’une dalle préfabriquée de 7000 tonnes dans la nuit de samedi à dimanche à Clamart (92).

Cette dalle de 7000 tonnes va bouger de 40m à partir de 22h ! Ce sera le toit de la future gare du Grand Paris Express à Clamart pic.twitter.com/5ssR49id9E — France Bleu Paris (@francebleuParis) August 12, 2017

Elle servira de toit à la future gare de Fort d’Issy - Vanves - Clamart prévue d’être mise en service à l’horizon 2022 pour accueillir la prochaine ligne 15 du métro. Pour se faire, 42 chariots l’ont levée de quelques centimètres dès samedi soir pour la déposer 40 mètres plus loin.

Rapidité

Depuis samedi matin et jusqu’à mercredi, 137 personnes travaillent jours et nuit sur cette opération "exceptionnelle". En plus d'être un toit pour le futur métro, la dalle sera le support des trains de la ligne N du Transilien. "Les voies actuelles étaient provisoires, cette fois ce sera du définitif" a expliqué Didier Bense, directeur général de SNCF Réseau en Ile-de-France. Il faut faire vite car en attendant la ligne N est coupée. Elle sera rouverte mercredi matin.

200 personnes visitent le chantier de la future grande gare du Grand Paris Express Fort d'Issy-Vanves-Clamart pic.twitter.com/8SAUpf5xUL — France Bleu Paris (@francebleuParis) August 12, 2017

"On voit notre ville changer de jour en jour" raconte Alexandre, un riverain

Pour prendre la mesure de l’événement et surtout pour comprendre les travaux qui se déroulent sous leurs fenêtres, les riverains étaient invités à visiter le chantier samedi après-midi. Deux cents personnes se sont inscrites. "Ces chantiers sont très longs, il est donc important de les expliquer au public" se justifie Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société du Grand Paris. Avant d’ajouter, "il y aura d’autres événements du genre" à Clamart et ailleurs.