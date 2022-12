Le mouvement de grève des contrôleurs SNCF est "énormément suivi" en Champagne Ardenne, assure la CFDT

En raison d'un mouvement de grève des contrôleurs SNCF, qui débute ce vendredi, seuls un TGV Est et un train Intercités sur deux circulent jusqu'à dimanche. Un mouvement "énormément suivi" en Champagne-Ardenne, assure le secrétaire adjoint de la CFDT Cheminots Grand-Est.

Christophe Le Gac soutient les grévistes, qui réclament notamment une hausse de leurs salaires, estimant qu'ils ne sont pas suffisamment payés. "Ils ont des responsabilités très fortes, ils doivent affronter seuls les problèmes dans les trains et gérer jusqu'à 600 voyageurs, ça peut être très compliqué", souligne-t-il.

Une grève prévue à la SNCF pour Noël et le Nouvel An

La direction de la SNCF assure avoir proposé "une augmentation de la prime de travail de 600 euros par an pour tous les chefs de bord". Cet été, la compagnie a par ailleurs accordé une augmentation des salaires de 1,4% ainsi qu'une prime de 400 euros. Mais pour Christophe Le Gac, ce n'est toujours pas assez. "Et pour preuve, on n'arrive pas à recruter. La SNCF n'est plus attractive."

Le secrétaire adjoint de la CFDT Cheminots du Grand-Est, en charge de la Champagne-Ardenne, estime également que les conditions de travail des contrôleurs se sont fortement dégradées ces dernières années. "Vous travaillez pendant les fêtes, les week-ends, et quand il n'y a pas de compensation derrière, c'est rédhibitoire."

Une grève pour la défense des salaires est prévue la semaine prochaine, à partir de ce mardi 6 décembre au soir, jusqu'à jeudi 8 au matin. Et les syndicats ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève pour les weekends de Noël et du jour de l'An.