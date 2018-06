Pyrénées-Atlantiques, France

À six mois de Noël, les radars béarnais sont déjà emballés. Plusieurs appareils sont bâchés depuis quelques jours ou quelques semaines. Trois sur la nationale 134, mais aussi à Tarsacq, Castetis et Denguin. Ils sont le plus souvent entourés, proprement, par un sac poubelle noir... Et c'est tout. Pas de revendication, pas de tag, rien. On pense bien sûr à d'éventuels réglages liés au passage de 90 à 80 km/h sur certains tronçons à partir de dimanche, mais la préfecture assure qu'il n'en est rien. $

Du vandalisme selon la préfecture

"C'est du vandalisme" : la préfecture, qui gère tous les radars du département, est catégorique : ce ne sont pas les services de l'État qui ont posé ces bâches, d'ailleurs la mise à jour pour le passage de 90 à 80 km/h se fera à distance, depuis Rennes. Soit. Mais il n'y a aucune revendication. Quand les motards ou les agriculteurs par exemple s'en prennent aux radars, ils ne se privent pas de le faire savoir. Et comment se fait-il que le radar de Denguin, par exemple, soit hors service depuis plusieurs semaines? Pourquoi personne ne s'en est rendu compte? C'en est donc à se demander si cette mise hors service n'est pas tout de même volontaire. Pour la fameuse mise à jour peut-être? Parce qu'on imagine mal le centre de gestion des radars mettre à jour simultanément des milliers de cabines dans la nuit de samedi à dimanche depuis la Bretagne.

Quoi qu'il en soit, n'en profitez pas pour faire monter le compteur : la préfecture assure que tous les radars seront débâchés rapidement.