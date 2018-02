Le nouveau paquebot de croisière MS Elbe Princesse II a été livré ce vendredi au leader français de la croisière en Europe, CroisiEurope. Ce nouveau navire construit à Saint-Nazaire naviguera à partir d’avril entre Berlin et Prague sur l’Elbe et la Moldau.

Saint-Nazaire, France

Après le Loire Princesse et l'Elbe Princesse, voici le petit dernier. Ce nouveau navire fluvial rejoint la flotte de 55 bateaux du leader français de la croisière en Europe. Au total, dix-sept entreprises adhérentes du groupement industriel de Nepolia se sont unis pour construire le MS Elbe Princesse II avec le service navigation de CroisiEurope, l’armateur alsacien. Les études de conception ont débuté à Saint-Nazaire en septembre 2016 et la découpe de la première tôle a eu lieu trois mois après.

Le navire fluvial Elbe Princesse II livré à CroisiEurope - Neopolia - B.Biger

Le bateau mesure un peu plus de 101 mètres de long. Il peut accueillir 90 passagers dans 45 cabines avec vue extérieure. Il dispose aussi d'un restaurant de 110 m² et d'un salon panoramique arrière de 145 m².

CroisiEurope reçoit le MS ELBE PRINCESSE II à Saint-Nazaire - NEOPOLIA - L.Leclerc

Le bateau a été construit avec un faible tirant d’eau et d’air. L’objectif est de pouvoir naviguer toute l’année sur l’Elbe et la Moldau entre Berlin et Prague. Comme le MS Elbe Princesse I, le MS Elbe Princesse II est équipé d’un système de ballastage de plus de 400 tonnes pour passer le pont et l’écluse d’Horni, en aval de Prague. Ces deux endroits constituent des points de navigation assez délicats. Sa propulsion principale est assurée par deux roues à aubes positionnées à l’arrière et entraînées par deux moteurs de 500 CV.